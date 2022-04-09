MLB／英雄命！ 唐納森轉隊洋基開幕戰就敲再見安

洋基隊在開幕戰敲出3發全壘打，但真正當功臣的是新同學唐納森（Josh Donaldson）一支滾地安打，剛好穿越防線成為再見安打，讓洋基隊在延長賽11局以6：5擊敗世仇紅襪隊。

「很高興第一場比賽就能幫助球隊勝利。」唐納森說：「我們今天展現出韌性，雖然一開始落後，但幾支全壘打追了回來，每個打席、每位牛棚也都沒有放棄。」

唐納森在11局下敲出的再見安打，是自1920年開季計算打點後，第三位生涯初登場就敲再見打點的洋基球員，也是隊史第6次靠再見安打在開幕戰贏球，上一次以是1957年。

這場自2005年後的第一場開幕基襪大戰，因天候不佳延到今天舉行，仍吸引了滿場4萬6097名觀眾，洋基隊雖然在1局上先掉3分，不過瑞佐（Anthony Rizzo）1局下的2分砲馬上拉近比數。

雙方兩度戰平，4局下史丹頓（Giancarlo Stanton）的陽春砲幫洋基隊追到3：3，6局上佛度戈（Alex Verdugo）的適時安打又幫助紅襪領先，8局下勒梅休（DJ LeMahieu）敲出追平轟，兩隊打進延長賽。

今年大聯盟延長賽也採用突破僵局制，二壘會先放上跑者，10局上紅襪隊波賈茲（Xander Bogaerts）的安打先得分，不過10局下托瑞斯（Gleyber Torres）高飛犧牲打再次追平，才有了11局唐納森當英雄的機會。

唐納森說：「完全是團隊的勝利，希望能夠開啟美好的未來。」

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）投完4局就退場，用球數68顆接近限制，只有第1局亂流丟掉3分，他表示第一場難免還是有點興奮，尤其是第1局，花了點時間才找到準心。