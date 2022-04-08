MLB／翻譯水原一平人氣高漲 大谷翔平：有點討厭呢

天使隊今天的主場開幕戰湧進4萬4723名滿場觀眾，賽前一一介紹球團所有工作人員，大谷翔平的翻譯水原一平獲得極大歡呼聲，讓大谷忍不住開玩笑說：「有點討厭呢。」

大谷從2018年到大聯盟開始挑戰時，水原一平就是他身旁的重要夥伴，去年大谷以整年不可思議的表現拿下美聯MVP，也讓常常在身邊一起出現在鏡頭的水原一平知名度大提升。

對於今天水原一平在獲得球迷的熱烈歡呼聲，享有高人氣，大谷翔平賽後在記者會上表示：「該怎麼說呢，總覺得有點在耍帥的感覺，我自己是有點討厭呢。」語畢，哄堂大笑。

大谷說的當然是反話，今天大谷翔平先發投球又兼任第一棒，忙得不可開交，水原一平出現在身旁時，常常是幫忙拿著球棒或是對手數據資料的姿態，對大谷來說，水原是不可或缺的夥伴。