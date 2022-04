MLB／上季日職救援王加盟教士處女秀 寫121年來最恥辱紀錄

新一季大聯盟賽於今天開幕,教士隊作客對抗響尾蛇,為教士扛先發的達比修有6局0失分好投,為球隊取得2:0領先的優勢直到九局上;沒想到,九局下風雲變色,教士換上的投手蘇亞雷斯(Robert Suarez)大聯盟初登板,結果面對前兩名打者均保送,第三名打者直接觸身上壘,造成滿壘危機,教士趕快換上史坦曼(Craig Stammen),暴投先丟一分後,最後被響尾蛇打者比爾(Seth Beer)轟出再見三分砲,教士由喜轉悲吞下敗仗,讓達比修有勝投飛了。根據美國體育統計公司Stats的數據,蘇亞雷斯寫下大聯盟121年來首位初登板面對前三名打者均上壘,最後吞下敗投的恥辱紀錄。

31歲的蘇亞雷斯,先前效命日職5個球季,過去兩季是陳偉殷隊友,在阪神虎擔任救援投手終結者的工作,連續兩個球季都是中央聯盟救援王,上季更是有42次救援成功,榮登日職兩聯盟最多,挾著日職優異表現,今年以兩年1100萬美元保障合約正式加入大聯盟教士隊,有望接手教士終結者工作,但首場卻是讓他受到震撼教育。

今天蘇亞雷斯用球15球,只有4個好球,有3分自責分,由於沒有解決任何出局者,所以防禦率無法計算,看來賽前教士官方推特特別歡迎他的發文,成了空歡喜一場。

Robert Suarez is the first pitcher to face at least 3 batters, walk or hit all of them and take the loss in his MLB debut since Frank Dupee of the Chicago White Stockings on August 24, 1901.