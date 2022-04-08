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MLB／上季日職救援王加盟教士處女秀 寫121年來最恥辱紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
教士隊蘇亞雷斯大聯盟初登板寫下難堪紀錄。 路透
教士隊蘇亞雷斯大聯盟初登板寫下難堪紀錄。 路透

新一季大聯盟賽於今天開幕，教士隊作客對抗響尾蛇，為教士扛先發的達比修有6局0失分好投，為球隊取得2：0領先的優勢直到九局上；沒想到，九局下風雲變色，教士換上的投手蘇亞雷斯(Robert Suarez)大聯盟初登板，結果面對前兩名打者均保送，第三名打者直接觸身上壘，造成滿壘危機，教士趕快換上史坦曼(Craig Stammen)，暴投先丟一分後，最後被響尾蛇打者比爾（Seth Beer）轟出再見三分砲，教士由喜轉悲吞下敗仗，讓達比修有勝投飛了。根據美國體育統計公司Stats的數據，蘇亞雷斯寫下大聯盟121年來首位初登板面對前三名打者均上壘，最後吞下敗投的恥辱紀錄。

31歲的蘇亞雷斯，先前效命日職5個球季，過去兩季是陳偉殷隊友，在阪神虎擔任救援投手終結者的工作，連續兩個球季都是中央聯盟救援王，上季更是有42次救援成功，榮登日職兩聯盟最多，挾著日職優異表現，今年以兩年1100萬美元保障合約正式加入大聯盟教士隊，有望接手教士終結者工作，但首場卻是讓他受到震撼教育。

今天蘇亞雷斯用球15球，只有4個好球，有3分自責分，由於沒有解決任何出局者，所以防禦率無法計算，看來賽前教士官方推特特別歡迎他的發文，成了空歡喜一場。

美國 體育

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