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MLB／大谷解鎖《時代》雜誌封面 希望更多人投入二刀流

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷登上《時代》雜誌封面，成為大聯盟日本球員第一人。 截圖自時代雜誌官方推特
大谷登上《時代》雜誌封面，成為大聯盟日本球員第一人。 截圖自時代雜誌官方推特

新球季擔任天使開幕戰先發重任的大谷翔平，一球未投前再解鎖一項成就，登上《時代雜誌》美國版4月封面人物，成為大聯盟日本球員第一人！

最新出版的美國版《時代雜誌》封面人物，選擇去年以「二刀流」震撼大聯盟，並以全票通過之姿獲選美聯MVP的天使隊大谷翔平。他穿著帥氣藍色西裝並戴上手套挺身站著，封面標題則印上「It's Sho-time！棒球界需要的就是大谷翔平。」

據日媒《體育報知》報導，大谷翔平是繼2004年打破「貝比魯斯」魔咒奪冠的紅襪隊後，再次有大聯盟相關人物登上封面，過去連準名人堂球星鈴木一朗都沒做到，當然是日本旅美球員第一人！

去年以二刀流颳起旋風，甚至讓大聯盟在本季為他量身訂立「大谷條款」--先發投手退場後仍可以繼續擔任打者，大谷在雜誌專訪內容仍維持一貫謙遜態度，他表示：「老實說我對去年自己的表現並沒有太多感覺，能有一個出色球季當然很棒，但更重要的還是穩定性，從這角度來看，今年球季是很重要的一年！」

「我必續持續進步，不能停在原地」，大谷翔翔強調，他知道自己是現代棒球「二刀流」的先鋒，也希望未來有更多像他一樣挑戰投打雙棲的球員。

「我找不到其他球員能和我比較」，大谷表示這不是自誇，而是希望能有更多資料能參考，「因為如果有更多球員投入二刀流，這樣我才會知道自己的數據到底有多好。」

日本 美國 選美

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