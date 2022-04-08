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MLB／P轉DH 大谷翔平飆9K後成「大谷規則」第一人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平作為史上第一位開幕戰先發「一棒、投手」，投手大谷在5局上結束任務後，打者翔平繼續留在場上，成為史上第一個適用「大谷規則」的球員。 路透社
大谷翔平作為史上第一位開幕戰先發「一棒、投手」，投手大谷在5局上結束任務後，打者翔平繼續留在場上，成為史上第一個適用「大谷規則」的球員。 路透社

天使隊投打「二刀流」大谷翔平今天很忙，作為史上第一位開幕戰先發「一棒、投手」，投手大谷在5局上結束任務後，打者翔平繼續留在場上，成為史上第一個適用「大谷規則」的球員。

天使隊今天在主場迎戰太空人隊，大谷翔平投出開幕戰第一球，又是全隊第一個上場打擊，第1局抓到三個出局後就要趕快換裝，忙到臉上都冒出汗珠。

投手大谷今日火力全開，頻頻飆出100哩火球，先發4.2局投出9次三振，光是太空人隊開路先鋒亞土維（Jose Altuve）就貢獻3K，不過5局上投到2出局後，用球數來到80球，總教練麥登（Joe Maddon）決定換投。

大谷的身份從P（投手）轉成DH（指定打擊），新球季第一天，「大谷規則」就上路，今年大聯盟實施新規則，當先發投手兼任打擊時，結束投球任務後，可以轉任指定打擊，作為鼓勵「二刀流」球員，大谷成為第一個使用者也很合理。

在此之前，投手兼第一棒的大谷翔平，則是2打數無安打，1局下第一球就揮棒敲出游擊滾地出局，3局下則遭到三振，不過還有繼續用球棒貢獻的機會。

而投手大谷的成績則確定是80球投4.2局，被敲4支安打，1次保送、9次三振，失1分，開季首戰防禦率為1.93。

大谷翔平 天使

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