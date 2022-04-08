MLB／鈴木誠也首戰就敲安 讚塞揚對手卡特球很棒

小熊隊日籍野手鈴木誠也的大聯盟處女秀有好的開始，對釀酒人隊之戰上壘3次，1安打、2次保送，跑回球隊第1分，小熊隊也以5：4贏球，看到觀眾已經穿起寫著自己名字的球衣，鈴木誠也說：「我的表現要能夠符合他們的期待。」

小熊隊在主場對釀酒人之戰是今年大聯盟最早開打的比賽，鈴木誠也的大聯盟首安是在5局下敲出，當時小熊0：1落後，他在1好0壞下，將釀酒人先發柏恩斯（Corbin Burnes）的滑球敲到左外野落地，最後也靠隊友高飛犧牲打跑回追平分。

鈴木誠也作為先發第6棒、右外野手，整場4個打席還有在2局、4局下選到保送，8局下遭三振，保送的2個打席看了19球。

鈴木誠也表示，自己只有在春訓首戰稍微有點緊張，之後就開始抓到節奏，也找到自己的舒適圈，所以大聯盟首戰並不緊張，反而很好玩，「在我的打席裡，我能夠做我自己，所以我今天只是享受比賽。」

來到大聯盟第一戰就是對上去年國聯塞揚，鈴木誠也稱讚柏恩斯的卡特球品質自己從未見過，「真的很好玩，但我來這邊就是要挑戰自己去面對這樣等級的投手，這能夠讓我提升到另一個層級，所以我很期待未來會發生什麼。」