MLB／張育成4支0、滿壘吞K 守護者歷史性首戰輸皇家

大聯盟新賽季今天開打，更名「守護者」後的第一戰出師不利，以1：3不敵皇家隊，台將張育成先發4打數繳了白卷，吞下2次三振，6局時滿壘吞K最關鍵，本季首安尚未出爐。

張育成此役擔任先發第6棒、二壘手，加上去年在內，已經兩度在開幕戰先發，讓他成為史上第一位寫下這項資歷的台灣球員，超越王建民（2008年）、陳偉殷（2016年）的各1次。

皇家推出本季回娘家的葛蘭基（Zack Greinke）先發，面對這位2009年美聯塞揚，張育成對戰2打席都是飛球出局，第6局在滿壘時遭遇左投布蘭茲（Jake Brentz），遭到三振，讓守護者錯過該局的大好機會，9局再度3球吞K。

張育成單場4打數沒有安打，吞下2K，本季首安無緣在開幕戰開張，只能再等等。

守護者揮別用了107年的隊名「印地安人」，歷史性首戰從客場展開，第4局靠拉米瑞茲（Jose Ramirez）的二壘打攻下1分，也是唯一的分數進帳。

效力皇家的百大新秀之手小威特（Bobby Witt Jr.），在迎來大聯盟生涯處女秀的日子，就有關鍵貢獻，不僅三壘守備扎實，4打數1安打是在8局的二壘打帶有1分打點，也是此役的勝利打點。