聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成扛6棒、守二壘 兩度開幕戰先發成台灣第一人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟新賽季今天開打，守護者隊台將張育成擔任先發第6棒、二壘手，兩度在開幕戰先發。 美聯社
大聯盟新賽季今天開打，守護者隊台將張育成擔任先發第6棒、二壘手，兩度在開幕戰先發。 美聯社

大聯盟新賽季今天開打，守護者隊開幕戰先發名單出爐，台將張育成無意外卡位一席，擔任先發第6棒、二壘手，兩度在開幕戰先發，讓他成為史上第一位寫下這項資歷的台灣球員，比賽將於台灣時間凌晨4點10分開打。

揮別用了107年的隊名「印地安人」，成為守護者後的歷史性首戰將從客場展開，今天的開幕戰先發打線公布，張育成如同在熱身賽的多數出賽安排，擔綱先發二壘手。

張育成去年已在開幕戰先發鎮守一壘，跟進2008年洋基隊王建民、2016年馬林魚隊陳偉殷的行列，成為史上第3位在開幕戰先發的台灣球員，台灣野手則是第1人；今年再度於開幕戰先發亮相，不論投手、野手，張育成晉升史上第一位兩度在開幕戰先發的台灣球員。

守護者將在5天內與皇家隊交手4場，首戰先發投手由畢柏（Shane Bieber）對上葛蘭基（Zack Greinke），也是相差11屆的美聯塞揚對決，張育成將尋求從葛蘭基手中開張本季首安。

張育成 守護者 皇家

延伸閱讀

MLB／春訓「三割男」作收 張育成打點、長打率全隊最高

MLB／張育成熱身賽二壘打1打點 連3年入開季名單

上季末與今年春訓持續爆發 張育成終獲球團重用

MLB／連7打數無安打…張育成3支0 進入4月後小熄火

相關新聞

MLB／張育成扛6棒、守二壘 兩度開幕戰先發成台灣第一人

大聯盟新賽季今天開打，守護者隊開幕戰先發名單出爐，台將張育成無意外卡位一席，擔任先發第6棒、二壘手，兩度在開幕戰先發，讓...

MLB／新球季開打…大谷最吸睛 基襪戰延賽

大聯盟新球季今天開打，天使隊投打二刀流好手大谷翔平先發登板當然是必看焦點，不過另一場應該也是全美關注的基襪大戰卻泡湯，在...

MLB／3月才跟天使簽約 前明星終結者因傷宣布退役

上月11日才與天使簽下小聯盟約的前明星終結者拉莫斯（AJ Ramos），月底傳出右肩嚴重傷勢，本季可能報銷，今天他則直接在推特宣布退休。

MLB／大谷翔平迅速改掉高抬腿 楚奧特直呼自己「做不到」

關注大谷翔平的美媒記者近日整理出日籍球星大谷翔平令天使隊友印象深刻的事情，其中最令「神鱒」楚奧特（Mike Trout）印象深刻的，就是「打者翔平」神速的打擊動作調整。

MLB／開幕戰首選！ 美球評：大谷率天使戰太空人最有看頭

美國職棒大聯盟MLB 2022賽季明天開打，其中天使將在主場迎戰太空人，美聯西區這兩大勁旅分別派出日本「二刀流」大谷翔平...

MLB／「大學時投過」 洋基王牌柯爾預告開幕戰秀新球種

《紐約郵報》報導，擔任「基襪」開幕戰先發的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）預告新球季將秀出他的新武器──卡特球，柯爾透露，上次使用這顆球已經是大學的事了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。