MLB／張育成扛6棒、守二壘 兩度開幕戰先發成台灣第一人

大聯盟新賽季今天開打，守護者隊開幕戰先發名單出爐，台將張育成無意外卡位一席，擔任先發第6棒、二壘手，兩度在開幕戰先發，讓他成為史上第一位寫下這項資歷的台灣球員，比賽將於台灣時間凌晨4點10分開打。

揮別用了107年的隊名「印地安人」，成為守護者後的歷史性首戰將從客場展開，今天的開幕戰先發打線公布，張育成如同在熱身賽的多數出賽安排，擔綱先發二壘手。

張育成去年已在開幕戰先發鎮守一壘，跟進2008年洋基隊王建民、2016年馬林魚隊陳偉殷的行列，成為史上第3位在開幕戰先發的台灣球員，台灣野手則是第1人；今年再度於開幕戰先發亮相，不論投手、野手，張育成晉升史上第一位兩度在開幕戰先發的台灣球員。

守護者將在5天內與皇家隊交手4場，首戰先發投手由畢柏（Shane Bieber）對上葛蘭基（Zack Greinke），也是相差11屆的美聯塞揚對決，張育成將尋求從葛蘭基手中開張本季首安。