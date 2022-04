MLB／3月才跟天使簽約 前明星終結者因傷宣布退役

上月11日才與天使簽下小聯盟約的前明星終結者拉莫斯(AJ Ramos),月底傳出右肩嚴重傷勢,本季可能報銷,今天他則直接在推特宣布退休。

35歲的拉莫斯在天使隊春訓出賽3場,成績0勝1敗,3.1局的投球中被敲4安失2分(1分責失),送出3次三振、防禦率2.70、拿下1次中繼成功。

上月底拉莫斯右肩關節囊撕裂,傳出可能報銷的消息,今天他在推特發表退休宣言:「我付出了所有,直到我的手臂完全消耗殆盡……我多投了兩球來確認這件事哈哈。這段旅程不是最美好的,但我從不畏懼任何挑戰,儘管有時候時運不濟。」

拉莫斯表示,棒球路上的所經歷的挫折與失敗都是讓自己學習或變得更好的機會,「我很感激,我遭遇的失敗和成功一樣多,感謝那些讓我做熱愛事情──打棒球的球團、學校。」

拉莫斯大聯盟職業生涯由馬林魚出發,還跟陳偉殷當過隊友,之後效力大都會、洛磯,去年來到天使,合計9年生涯出賽381場防禦率3.04,投出430次三振、99次救援成功。

Thank you to @SportsOneMgmt @EHS_BaseballWIT @TTU_Baseball @Marlins @Mets @Dodgers @Rockies @Angels for the opportunity



Now off to the next phase, I have a feeling it will be everything i want it to be

Deuces ✌🏾 pic.twitter.com/3zECyioqmg