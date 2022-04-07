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MLB／3月才跟天使簽約 前明星終結者因傷宣布退役

聯合新聞網 / 綜合報導
拉莫斯（AJ Ramos）開季前遭遇右肩嚴重傷勢，迫使他選擇直接退休。 美聯社
拉莫斯（AJ Ramos）開季前遭遇右肩嚴重傷勢，迫使他選擇直接退休。 美聯社

上月11日才與天使簽下小聯盟約的前明星終結者拉莫斯（AJ Ramos），月底傳出右肩嚴重傷勢，本季可能報銷，今天他則直接在推特宣布退休。

35歲的拉莫斯在天使隊春訓出賽3場，成績0勝1敗，3.1局的投球中被敲4安失2分（1分責失），送出3次三振、防禦率2.70、拿下1次中繼成功。

上月底拉莫斯右肩關節囊撕裂，傳出可能報銷的消息，今天他在推特發表退休宣言：「我付出了所有，直到我的手臂完全消耗殆盡……我多投了兩球來確認這件事哈哈。這段旅程不是最美好的，但我從不畏懼任何挑戰，儘管有時候時運不濟。」

拉莫斯表示，棒球路上的所經歷的挫折與失敗都是讓自己學習或變得更好的機會，「我很感激，我遭遇的失敗和成功一樣多，感謝那些讓我做熱愛事情──打棒球的球團、學校。」

拉莫斯大聯盟職業生涯由馬林魚出發，還跟陳偉殷當過隊友，之後效力大都會、洛磯，去年來到天使，合計9年生涯出賽381場防禦率3.04，投出430次三振、99次救援成功。

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