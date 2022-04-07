MLB／大谷翔平迅速改掉高抬腿 楚奧特直呼自己「做不到」

關注大谷翔平的美媒記者近日整理出日籍球星大谷翔平令天使隊友印象深刻的事情，其中最令「神鱒」楚奧特（Mike Trout）印象深刻的，就是「打者翔平」神速的打擊動作調整。

大谷翔平剛到大聯盟時的打擊動作為日本打者慣用的高抬腿，不過，美國投手的投球節奏、球速都快了許多，大谷習慣的高抬腿反而導致他打擊表現不佳。根據美媒報導，大谷翔平因此接受教練建議，將打擊準備姿勢改為用腳尖點地的「toe tap」，縮短打擊節奏，馬上就收到成效。

楚奧特回憶起大谷翔平在短時間內的改變：「春訓時，他每次打擊都把球打成二壘滾地球。接著他們（教練）跟大谷說捨棄高抬腿改成『toe tap』，他掌握技巧後改變的速度有多快，這對我來說是最瘋狂的。要我從高抬腿變成他所現在的動作，幾乎是不可能的。」