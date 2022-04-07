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MLB／守護者祭隊史最大約 5年1.24億美元綁住明星三壘手
守護者隊今天與陣中明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）達成5年、1億2400萬美元（約新台幣35億7138萬元）延長合約，而這已是守護者隊史最大約。
拉米瑞茲在2017年簽下5年合約，去年球季結束後，球隊決定執行1200萬美元選擇權，而據《ESPN》報導，守護者近日已和拉米瑞茲達成5年、1億2400萬美元延長合約，並且包含完整不得交易條款，輕鬆打破了守護者在2017年與英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的6000萬美元隊史最大約紀錄。
現年29歲的拉米瑞茲2013年就披印地安人隊（現守護者）戰袍登上大聯盟，至今3度入選全明星賽，拿過3座銀棒獎。去年球季他繳出.266打擊率、36轟、27次盜壘成功，WAR值高達6.7的亮眼成績，也讓球團決定執行選擇權將他留下，如今還提前與他簽下延長合約。
除了拉米瑞茲之外，守護者過去一周內也和24歲的終結者克拉斯（Emmanuel Clase）簽下5年、2000萬美元（約新台幣5億7632萬元）長約。
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