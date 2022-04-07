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MLB／秋山翔吾遭紅人釋出 日媒爆料軟銀有意網羅

聯合新聞網 / 綜合報導
秋山翔吾遭紅人釋出，外傳軟銀已盯上他。 路透社
秋山翔吾遭紅人釋出，外傳軟銀已盯上他。 路透社

2020年賽季挑戰大聯盟的日籍外野手秋山翔吾昨遭紅人釋出，未來會繼續待在美職還是歸國尚未可知，日本媒體《日刊體育》則是搶先爆料福岡軟銀已盯上這位前日本安打王。

秋山翔吾9年日職生涯都待在琦玉西武獅，拿過4座洋聯安打王、1座打擊王和6座金手套，2020年賽季以3年2100萬美元（約新台幣6億元）合約加盟紅人，成為隊史首位日本球員。不過，前兩季他出賽142場，打擊率.224、全壘打掛零，今年熱身賽22支4，打擊率不到2成。

秋山翔吾未擠進紅人隊開季名單，球團讓他二選一，下放3A或成為自由球員，秋山選擇離隊，他本人目前未公開表明要續留美國還是回鍋日職。不過，《日刊體育》報導，軟銀已對他展開調查。

日媒指出，軟銀主力外野手栗原陵矢左膝前十字韌帶斷裂，本季報銷，球隊急需攻守俱佳的外野手，秋山翔吾絕對是不二人選。軟銀GM三笠杉彥對此僅表示：「目前沒什麼可回應的，不過我們會密切關注事態的發展。」

日本 體育 福岡 美國

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