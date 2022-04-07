MLB／狄葛隆、薛則都受傷 大都會開幕戰由二年級生扛

大都會隊今年陣容星光熠熠，但還沒開打就連爆傷兵，兩大王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）、薛則（Max Scherzer）都趕不上開季，開幕戰由二年級生梅基爾（Tylor Megill）扛起先發。

大聯盟新球季明天開打，洋基對紅襪開幕戰因天候預測不佳提前宣告延期，大都會作客國民隊之戰同樣受到天候影響，延後3小時舉行。

狄葛隆作為2屆塞揚獎得主加上終身大都會人，今年開幕戰原本將由他先發，但因右肩傷勢要休息數周，這項任務轉交給3屆塞揚獎薛則，結果薛則在春訓尾聲出現右腿不適，確定無法投開幕戰。

薛則今天在外野投球，明天會再練投一次，才決定他是否能趕上第二戰先發，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）說：「希望明天一切順利。」如果薛則無法投第二戰，有可能將他的輪值順序往後推，甚至到16日的大都會主場開幕戰才登板。

大都會最後將開幕首戰交給26歲的梅基爾，他在去年6月第一次升上大聯盟，先發18場拿下4勝6敗，防禦率4.52，89.2局投出99次三振。