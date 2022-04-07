MLB／8日才開打 大聯盟提前宣布2場賽事延期

大聯盟賽季明天才要開打，不過有兩場賽事提前宣告打不成，洋基主場迎戰紅襪以及雙城主場對戰水手，都因為預測屆時天候不佳，延後到9日舉行。

紐約近期濕冷多雨，明天天氣預報的溫度在10度以下，還可能有雷雨出現，而明尼蘇達則是預測會降雨或甚至降雪，因此兩地賽事都提前延期，另外7場比賽仍照常舉行。

洋基與紅襪這組世仇是繼2005年後再次在開幕戰對決，作為話題賽事，原本是安排在4月1日的大聯盟第一戰，但因封館關係延後，結果又碰到天氣影響，今年的第一戰變成小熊主場面對釀酒人的比賽。

雙城水手隊之戰原本也有不少看點，明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）以及前洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）都在今年轉戰雙城，期待第一戰亮相；水手隊也有溫克（Jesse Winker）、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）等新面孔。