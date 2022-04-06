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MLB／太空人2年8.6億綁牛棚大將 隊史後援投手最大約

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人隊牛棚大將普雷斯利。 美聯社
太空人隊牛棚大將普雷斯利。 美聯社

太空人今天與牛棚大將普雷斯利（Ryan Pressly）簽下一份至少2年3000萬美元（約新台幣8億6128萬元）、最高上看3年4200萬美元的合約，他將有望成為聯盟平均年薪前五高的後援投手，而這也是太空人隊史後援投手最大約。

紐約媒體披露普雷斯利的合約細節，他在2023、24年的年薪皆為1400萬美元（約新台幣4億元），到了2025年，若前兩季他都出賽50場以上將發動自動續約選擇權，薪水同樣為1400萬；若未達標，球隊可以200萬美元買斷合約，因此，普雷斯利的2年最低保障薪資為3000萬美元。

普雷斯利大聯盟至今9年生涯表現穩定，出賽449場拿下26勝25敗、防禦率3.23，去年表現不俗，出賽64場吃下64局，成績5勝3敗、有26次救援成功，防禦率僅2.25，K/9值高達11.39，BB/9值僅1.8，WAR值則為2.4，在全聯盟後援投手中排名第三。

太空人 薪水 薪資 紐約

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