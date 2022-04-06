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MLB／東奧是生涯最後一戰 前全壘打大賽冠軍宣布退役

聯合新聞網 / 綜合報導
弗瑞茲爾(右)去年代表美國隊參加東京奧運奪下銀牌。 美聯社
弗瑞茲爾(右)去年代表美國隊參加東京奧運奪下銀牌。 美聯社

美國媒體《紐約郵報》報導，2屆全明星三壘手、去年奪下東京奧運銀牌的弗瑞茲爾（Todd Frazier），今天宣布退役，結束11年職業生涯。

「棒球是我一生的摯愛，」弗瑞茲爾表示，這是他一生中做過的最艱難的決定之一，「但考慮目前我在職業生涯和生活中所處的位置，我認為這是正確的決定，是時候成為我一直想成為的那個家庭人物了。」

弗瑞茲爾期待與妻子、3個孩子共度家庭時光，並指導8歲的兒子布雷克打棒球、橄欖球和籃球。

36歲的弗瑞茲爾在2007年選秀會加入紅人，2011年登上大聯盟，15年奪下全壘打大賽冠軍，之後轉戰白襪，17年起陸續效力過洋基、大都會、遊騎兵、海盜，11年大聯盟生涯打擊率.241，並有218轟、640分打點，去年東京奧運則代表美國隊出賽奪下銀牌。

東京奧運 美國 紐約

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