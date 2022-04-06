MLB／春訓打擊破四成！ 百大新秀之首進皇家開季名單

大聯盟百大新秀之首、皇家隊小威特（Bobby Witt Jr.）今年受邀參加大聯盟春訓，他在熱身賽成為「四割男」，確定進入皇家隊開季名單，未來將擔任先發三壘手。

21歲的小威特在2019年選秀會被皇家挑中，是該年的選秀榜眼，上個賽季他在2A、3A表現大爆發，有33轟、97分打點和29次盜壘成功，最終勇奪小聯盟年度最佳打者和MVP。

除了大聯盟官網將小威特評為今年十大新秀之首外，其他媒體也同樣給予好評，《Baseball Prospectus》將他列在百大首位，《The Athletic》與《ESPN》百大第二，《棒球美國》則評為第三。

今年是小威特第三度受邀參加大聯盟春訓，今年他繳出打擊率.406、OPS 1.222、3轟、8打點的亮眼數據，教練團也因此決定將他帶入大聯盟開季名單。

「這真的難以置信。」小威特表示，獲知將登上大聯盟的消息後他頓時熱淚盈眶，無法用言語來形容開季首登大聯盟的滋味。而由於孟德西（Adalberto Mondesi）是皇家隊游擊手的不二人選，小威特將移防至三壘，他在小聯盟曾以三壘手身分出賽18場，29次守備機會未發生失誤。