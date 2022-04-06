MLB／2打席收工 大谷翔平準備8日登板「專心對打者」

開幕戰投手在春訓最後一戰還在出賽實屬特例，不過大谷翔平今天早早下班，2打席沒敲安後退場休息，後天就要準備登板對上太空人隊，屆時投打二刀流的大谷翔平要「專心面對打者」。

天使隊今天在熱身賽對上道奇隊，大谷翔平擔任先發第一棒、指定打擊，而道奇先發投手米勒（Bobby Miller）投出的第一球就是顆100.2哩（約161公里）的火球，而第6顆同樣球速的近身球讓大谷無法出棒被三振，只能仰天苦笑。

春訓最後一戰，大谷2打席沒敲安後退場休息。 美聯社

3局上大谷再遇上米勒，選到保送上壘，不過接下來打擊時被代打換下，今天的任務到此為止，春訓作為打者總計24打數7安打，打擊率2成80，其中有3發全壘打。

作為投手的大谷在春訓只投了2場，合計5.2局、防禦率4.76，另有9次三振，今天還有進牛棚練投，4月8日就要扛起開幕戰先發，大谷說：「這是榮耀，第一場的結果很可能改變氣勢，我會專注在讓對手掛零，雖然很期待，但現在要專心準備好最佳狀態。」

對手太空人隊在過去5年拿下過4次美聯西區冠軍、2次拿下美聯冠軍，實力絕不容小覷，大谷也說：「主力打者沒有太大變動，我會根據過去的印象決定怎麼去投球。」