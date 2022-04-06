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MLB／永遠不會太晚！ 日裔美籍選手苦熬10年終登大聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
日裔美籍內野手加藤豪將（Gosuke Katoh）在小聯盟蹲了10年，今年終於被帶進大聯盟名單。 美聯社
日裔美籍內野手加藤豪將（Gosuke Katoh）在小聯盟蹲了10年，今年終於被帶進大聯盟名單。 美聯社

歷經了10年的等待，日裔美籍的27歲內野手加藤豪將（Gosuke Katoh）終於在今年春訓破繭而出，生涯首登大聯盟正式名單。

加藤豪將的雙親都來自日本，他於美國加州出生，從小在美國長大。2013年選秀會上，他被洋基以第二輪第66順位選中，直到2018年才升上2A，隔年升上3A後成為自由球員，2021年他與教士簽約，在3A出賽114場，打擊三圍.306/.388/.474。

這個休賽季，加藤豪將和藍鳥簽下附有春訓邀請的小聯盟約，春訓時繳出打擊率.333、OPS 0.912、1轟的成績，令球團印象深刻，因此將他放入大聯盟開季名單內。

加拿大媒體指出，加藤豪將生涯在3A的197場出賽僅19轟，並不是「力量型」的左打者，不過他可擔任內野「工具人」，鎮守一、二、三壘都難不倒他。打擊方面則擁有出色的本壘板紀律，生涯在3A的打擊率為.294，上壘率.385。

據加媒報導，美國時間周一那天，藍鳥隊總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）走向加藤豪將並對他說道：「恭喜。」加藤還回應不過來：「恭喜什麼？」蒙托亞告訴他：「你擠進正式名單了。」

加藤豪將起初以為教練在開玩笑，完全感到不可置信，在真的他確定自己進入大聯盟名單後說：「我為此付出過很多努力、努力了很長一段時間，這對我來說意味著全世界，今天真是百感交集的一天。」

加藤豪將回憶自己過去在小聯盟許多輾轉反側的夜晚：「我想要感謝2014、15年的自己。我曾想過放棄但最終選擇繼續奮鬥，因為那個他，我現在才能站在這裡。我有太多想感謝的人，我是成千上萬人幫助下得來的產物，他們在我的職業生涯中幫助我...我確信他們此時此刻正在看著我、支持著我，而我希望他們都能為此露出微笑。」

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