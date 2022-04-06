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MLB／出路二選一結果 秋山翔吾遭紅人釋出

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
秋山翔吾確定遭到紅人釋出，今年800萬美元年薪還是要照付。 美聯社
秋山翔吾確定遭到紅人釋出，今年800萬美元年薪還是要照付。 美聯社

紅人隊提供秋山翔吾的出路「二選一」今天有了結果，球團今天宣布釋出這名日籍外野手，今年800萬美元的年薪還是要照付，而秋山翔吾成為自由球員後可接觸美國、日本球團。

秋山翔吾透過紅人球團表示，很感謝這段時間相遇的隊友、教練以及球隊工作人員，「接下來，我想要準備好繼續在其他地方打球」。

秋山這兩年在大聯盟以及今年春訓表現都不理想，球團早早告知他要在釋出或下放小聯盟中選擇，如今確定釋出，秋山也表示：「雖然嘗試了很多方式，但最終沒有留下好的成果讓我很痛苦，我沒有時間猶豫了，要做出不後悔的決定。」

秋山日職生涯9年拿過4座太平洋聯盟安打王、1座打擊王、6座金手套，2020年加入紅人隊時簽下3年2100萬美元合約，不過前兩季出賽142場，打擊率2成24、全壘打掛零，今年熱身賽22打數4支安打。

紅人 秋山翔吾

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