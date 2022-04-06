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MLB／春訓「三割男」作收 張育成打點、長打率全隊最高
守護者對今天打完熱身賽最後一戰，張育成擔任先發二壘手，2打數無安打但有1次保送上壘，春訓成績打擊率3成06作收，打點、長打率全隊最高，是連續3季進入開季名單的他進入開幕戰名單的最大優勢。
守護者隊今天兵分二路，張育成在對洛磯隊之戰亮相，1局上首打席敲出滾地出局，3局上則是遭到三振，5局上選到保送上壘後被代跑換下場休息。
大聯盟新球季將在後天開打，春訓階段告一段落，張育成在熱身賽一共出賽13場，36打數敲出11支安打，包括2轟，9分打點跟0.583的長打率是全隊最高，3成06打擊率、3成42上壘率則是全隊第2。
守護者隊開季首戰將在8日凌晨4點10分作客皇家隊，張育成若能先發出賽，將是繼去年成為史上第一位在開幕戰先發的台灣野手之後，持續推進「育成障礙」。
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