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中職／砲轟最高薪土投 福來喜許願：以後也有一樣高薪

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
福來喜敲出中職生涯首轟。圖／中信兄弟隊提供
福來喜敲出中職生涯首轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋捕手福來喜以首轟開張首安，今天從富邦悍將隊本土王牌江少慶手中敲出陽春砲，砲轟中職最高薪本土投手，賽後他也讚江少慶的投球像是真男人一般，儘管挨轟仍能迅速作出調整，在下個打席就K掉自己。

由於開幕戰因雨形成保留比賽，福來喜當天的安打還未算數，而他前一場2打數沒有安打，今天才是真正紀錄上的首安出現，他在新莊球場首局面對江少慶，第1球就掃出陽春砲。

江少慶平均月薪113.3萬元，為全聯盟最高薪本土投手，賽後得知此事，福來喜笑答：「That’s great.」

他表示，「我知道他是很棒的投手，是大聯盟級的投手，擁有很棒的球質，在我的全壘打之後，很迅速對我做出策略上的調整，下一打席就把我三振，你必須敬重他，像是個真男人一樣的投球。」語畢還補充，「希望我以後也可以跟他領一樣的高薪。」

福來喜在泡湯的開幕戰後，拿著安打球要找總教練林威助題字，擅長「社會生活」的模樣已經掀起球迷熱議，這回首轟球會不會也有類似做法？他笑說，自己是迷信的人，這次想找日籍教練平野惠一題字，感謝他，「因為他也在我身上下很多功夫。」

江少慶 富邦悍將

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