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MLB／連7打數無安打…張育成3支0 進入4月後小熄火

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成在熱身賽已累積連7打數沒有安打。 美聯社
張育成在熱身賽已累積連7打數沒有安打。 美聯社

台將張育成的球棒進入4月後小熄火，今天在熱身賽3打數沒有安打，已累積連7打數沒有安打，守護者終場以3：7不敵小熊隊。

開季進入倒數階段，守護者的開季28人名單已經底定，張育成確定連3年從大聯盟出發，也要爭取連2年在開幕戰進入先發打線，今天進入倒數第3天的熱身賽程。

張育成擔任先發二壘手、第6棒，3打席依序是三振、游擊方向滾地球、一壘方向滾地球，守護者在8局上大幅走馬換將，張育成此役以3支0作收，賽後打擊率3成23，已連7打數沒有安打。

張育成在熱身賽的8分打點並列全隊最多，2轟則排在第3，守護者追求強化打線攻擊深度，有意將張育成安排在固定二壘出賽，但這也需要他的火力可以相互呼應，在正式賽季兌現他潛在的攻擊實力。

張育成 守護者

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