MLB／轉戰教士立刻對決運動家 米納亞：這太超現實了

運動家、教士隊今天進行熱身賽，出現罕見畫面，30歲左投米納亞（Sean Manaea）早上還是運動家球員，下午改披教士球衣，還登板先發對決老東家，他說：「面對老戰友真是太超現實了，昨天還和他們一起，現在要正面對決。」

米納亞在運動家6季投出50勝41敗、防禦率3.86，包括去年11勝紀錄，今早被交易到教士，下午就被總教練梅爾文（Bob Melvin）指派先發任務；美國媒體NBC指出，這對任何職業運動選手來說，都是最瘋狂的一天。

梅爾文在運動家領軍11季，和米納亞相處6年，今年接掌教士兵符，又和子弟兵延續師徒關係，米納亞笑說：「我還和老總開玩笑，是不是穿著運動家球衣、戴上教士球帽出賽。」

米納亞對運動家投3.2局，被揮出6支安打、失1分，退場時還和運動家球員打招呼，還和坎普（Tony Kemp）擁抱，教士終場2：8落敗，米納亞承擔敗投。

「心情有些激動，其實是很激動。」米納亞表示，剛剛知道被交易時還好，等到收拾東西要離開時，確實非常情緒化。