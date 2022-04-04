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MLB／大谷翔平春訓第3轟出爐 狙擊道奇少主

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平春訓第3轟出爐。 美聯社
大谷翔平春訓第3轟出爐。 美聯社

天使隊「二刀流」大谷翔平的春訓第3轟出爐，今天在「公路大戰」的過招中，第5局掃出中右外野陽春砲，遭到狙擊的投手是今年將為道奇隊扛開幕戰的布勒（Walker Buehler）。

距離開季進入尾聲，大谷表訂將在8日為天使扛起開幕戰，開啟雙刀先發出戰太空人，他的春訓投手出賽課表皆已完成，最後3場與道奇的熱身賽僅剩身為打者的作業。

大谷今天以第1棒、指定打擊出賽，他在首打席吞下三振，楚奧特（Mike Trout）接著敲出中外野飛球遭到接殺，天使在2出局後連續敲出3安打，瓦德（Taylor Ward）的3分砲幫助天使首開紀錄。

大谷的第2打席是一壘方向滾地球出局，第3打席在第5局將89.7哩變速掃向中右外野，今年春訓的第3轟報到，瑞登（Anthony Rendon）隨後補上另一發陽春砲。

布勒先發5局，挨了3發全壘打失5分，下一戰就是9日將在道奇的開幕戰對上洛磯隊。

天使 道奇 大谷翔平

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