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MLB／秋山翔吾被告知開季殘念 紅人給他兩條路選擇

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
秋山翔吾無法進入開季名單，紅人給他兩條路選擇。 美聯社
秋山翔吾無法進入開季名單，紅人給他兩條路選擇。 美聯社

大聯盟新球季開打倒數4天，紅人隊今天告知日籍外野手秋山翔吾，開季名單不會有他，理由是「不需多餘左打」；紅人給秋山兩條路選擇，不是開季從小聯盟3A出發，就是成為自由球員，他有一周的時間可以考慮。

秋山過去效力日職西武隊9年，拿過4座太平洋聯盟安打王，2017年奪下打擊王，也有6座金手套；紅人在2020年1月和他簽下3年2100萬美元合約，本季年薪將達800萬美元，不料總教練貝爾（David Bell）開季毫不考慮登錄。

秋山日職生涯打擊率3成01，在西武最後3季都有20轟以上，但在紅人前兩季出賽142場，打擊率2成24、全壘打掛零、打點21分，今年熱身賽22個打數4支安打、沒有長打表現，看來球團對他不抱希望了。

貝爾期待秋山未來找到新東家，只要有機會多上場，一定可以幫助球隊贏球。

秋山本月將滿34歲，自認還有能力在大聯盟打拚，也坦言對紅人的決定早有心理準備，他說：「沒有措手不及，也不是不可預測，這種事隨時都可能發生。」

紅人總經理克拉爾（Nick Krall）點名弗萊利（Jake Fraley）、奈昆（Tyler Naquin）都是外野區更好的人選，他說：「另一名左打是多餘的，秋山繼續留在隊上沒問題，但他必須為自己和家人做出最好的決定。」

紅人 秋山翔吾

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