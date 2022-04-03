中職／佛斯特歸隊 手上多枚冠軍戒原因有洋蔥

中信兄弟隊投手教練佛斯特今天結束自主管理，正式回歸球隊，賽前還沒頒獎他的手中就已有冠軍戒，這枚2001年秋季聯盟冠軍象徵是為了紀念近期離世的父親，新換上的27號背號則是向恩師致敬。

佛斯特原本在農曆年節期間就已經抵台，不料隔離期間接到父親逝世噩耗，再請假返美，球季開打才又回到球隊，這段期間靠著跟投手教練艾迪頓、林恩宇的密切聯繫，對於投手狀況仍很清楚。

佛斯特在2001年亞利桑那秋季聯盟曾拿下冠軍，雖是短期聯盟，但大聯盟不少潛力新秀都會參戰，名單中有90%能上大聯盟，這枚重要的冠軍戒佛斯特原本交給父親收藏，如今父親逝世，他希望戴著它紀念父親。

佛斯特的大學教練謝夫（Ed Cheff）也是傳奇名教頭，率隊拿下過16座大學冠軍、2012年入選大學棒球名人堂，但在今年1月15日逝世，佛斯特表示，過去常回母校訓練，受到恩師不少照顧，「他教我如何打正確的棒球」。

一個月內痛失兩位人生中重要的人，佛斯特談起此事表情有些黯淡，「沒有他們，我不會有現在的成就，是他們形塑了我這個人」。

除了這兩個紀念物，佛斯特也掏出胸前紀念母親的項鍊，已經戴了7年，他表示，不敢說要以誰之名，但很想跟他們致敬，「無論有沒有這些東西，我還是會在自己的工作崗位上全力以赴」。