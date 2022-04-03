MLB／張育成春訓全壘打、打點全隊最多 若開幕先發將改寫台將紀錄

守護者今天稍早公布開季28人名單，近況火燙的我國旅美好手張育成也以二壘手身分入選，連3年開季從大聯盟出發。而他最終若能在開幕戰被排入先發陣容，將成為台灣第一位連續2年都在開幕戰先發的野手。

張育成去年賽季挺過4、5月的低潮後，繳出旅美台將在大聯盟最多的單季9轟，今年春訓他依舊表現亮眼，出賽10場貢獻2轟、8分打點，兩項數據都是全隊最高，打擊率.357，OPS高達1.058。

張育成的好表現也獲得球團肯定，在今天守護者公布的新賽季28人名單中也毫不意外地出現他的名字，而這已是張育成連續第3年開季從大聯盟出發。他在去年開幕戰擔任先發一壘手，成為自王建民、陳偉殷後史上第3位於大聯盟開幕戰先發的台灣選手，也是台灣第一位能在大聯盟開幕戰先發的「野手」，若今年他能以二壘手身分先發，將繼續改寫這項紀錄。