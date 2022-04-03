MLB／張育成連3年進開季名單 不是守護者唯一亞洲面孔

守護者隊開季28人名單出爐，台將張育成在二壘脫穎而出，連續3年進入開季名單，有望挑戰連2年在開幕戰先發上陣，陣中還有一位亞洲面孔，外野手史蒂文．關（Steven Kwan）生涯首度升上大聯盟。

大聯盟將於4月8日開打，各隊陸續縮編名單，守護者的最終28人名單已經定案，近期在熱身賽都以先發二壘手出賽的張育成，被賦予二壘的任務，這是他連續第3年進入開季名單。

張育成前年在賽季第3戰等到先發機會，去年則在開幕戰就扛起先發一壘手，成為史上第一位在開幕戰先發的台灣野手，今年有機會挑戰連2年，持續推進「育成障礙」。

改名守護者後的歷史性首戰，將在8日對上皇家隊，兩隊先發投手由畢柏（Shane Bieber）對上葛蘭基（Zack Greinke），也是相差11屆的美聯塞揚對決。

張育成不是守護者開季名單中的唯一亞洲面孔，由於可兼守一壘、外野的奈勒（Josh Naylor）右踝傷勢，開季從10天傷兵名單出發，空出1席由關收下，這位守護者農場排名第15的24歲外野新秀，生涯首度升上大聯盟。

關的父親出身中國廣州，從小在舊金山的中國城長大，1997年出生的關，2004年起開始跟著父母進場觀戰，他也因此成為巨人迷，小時候守一壘的他，最喜歡的球員正是當時的巨人一壘手史諾（ J.T. Snow）。