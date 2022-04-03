快訊

醫護接觸確診可繼續工作 但要戳鼻14天

哪些麵條健康？營養師揭2種麵是熱量地雷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／鈴木誠也炸裂春訓第2轟 聊心法「沒有這種東西」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
小熊隊日籍打者鈴木誠也目前在熱身賽出賽6場，累積14打數敲出2安打，打擊率1成43，亮點是2安都是全壘打。 法新社
小熊隊日籍打者鈴木誠也目前在熱身賽出賽6場，累積14打數敲出2安打，打擊率1成43，亮點是2安都是全壘打。 法新社

小熊隊日籍打者鈴木誠也今天炸裂熱身賽第2轟，目前的2安都是全壘打，賽後被問到「相信自己」這類的信念，是不是赴美挑戰的重要心法，他直率回答：「從來沒想過這種事」。

小熊今天以5：4擊敗天使隊，大谷翔平休兵，鈴木誠也則是擔任先發第5棒、右外野手，2打數有1安打，就是第4局敲出的兩分砲，賽後被問到開轟感覺，他笑答：「沒什麼特別的感覺，是被風吹出去的。」他表示，比起結果，現階段重點是揮棒及確實擊球。

鈴木誠也目前在熱身賽出賽6場，累積14打數敲出2安打，打擊率1成43，亮點是2安都是全壘打。

賽後日媒提問他的赴美心境，鈴木誠也表示對於新環境已經越來越適應，感覺就和平常的比賽一樣，或許正式球季開打後感覺又會不同，所以現在更要打好底，也要避免受傷。

至於「相信自己」這類的信念，他笑答：「我從來沒想過這些，我打的只是普通的野球，有很多大聯盟選手，像是（鈴木）一朗桑、（大谷）翔平，聽過他們很多至理名言，我沒有這種東西，我覺得他們都很了不起，怎麼會有那樣的想法呢？我覺得我還有很多要學習的，所以不要問我啦！」

鈴木誠也 小熊隊

延伸閱讀

MLB／為了2個年輕人把8億元放水流 天使總管：為了贏

MiLB／林家正支援大聯盟春訓 抓緊機會吸收幕後功夫

MLB／鈴木誠也首安即首轟 還在消化海量數據

MLB／熱身賽6支0還吞4K 鈴木誠也坦言「在預料之內」

相關新聞

MLB／又敲二壘打 鄭宗哲連2天支援大聯盟都敲長打

20歲台灣內野手鄭宗哲再有安打演出，今天繼續支援大聯盟熱身賽，替補上場，9局的唯一打席敲出二壘打，生涯在大聯盟熱身賽的前...

MLB／為了2個年輕人把8億元放水流 天使總管：為了贏

天使隊外野手厄普頓（Justin Upton）本季年薪還高達2800萬美元（約台幣8億），現在球團果斷放手，今天宣布將他...

MLB／鈴木誠也炸裂春訓第2轟 聊心法「沒有這種東西」

小熊隊日籍打者鈴木誠也今天炸裂熱身賽第2轟，目前的2安都是全壘打，賽後被問到「相信自己」這類的信念，是不是赴美挑戰的重要...

MLB／不只狄葛隆有傷情 大都會「加碼」薛則右大腿緊繃

大都會隊昨天才宣布狄葛隆（Jacob deGrom）因右肩發炎暫停投球，今天再「加碼」，薛則（Max Scherzer）...

MiLB／陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

台灣內野手陳聖平去年從小聯盟1A起步，打完生涯第一個職業球季，今年春訓回到美國，受到教練稱讚「好像變了一個人，各方面都看...

MLB／支援大聯盟 鄭宗哲越級開轟

以「支援」的名義出現在大聯盟熱身賽，20歲台灣內野手鄭宗哲迎接不可思議的一戰，昨天在9局下敲出追平三分砲，幫助海盜隊以6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。