MLB／鈴木誠也炸裂春訓第2轟 聊心法「沒有這種東西」

小熊隊日籍打者鈴木誠也今天炸裂熱身賽第2轟，目前的2安都是全壘打，賽後被問到「相信自己」這類的信念，是不是赴美挑戰的重要心法，他直率回答：「從來沒想過這種事」。

小熊今天以5：4擊敗天使隊，大谷翔平休兵，鈴木誠也則是擔任先發第5棒、右外野手，2打數有1安打，就是第4局敲出的兩分砲，賽後被問到開轟感覺，他笑答：「沒什麼特別的感覺，是被風吹出去的。」他表示，比起結果，現階段重點是揮棒及確實擊球。

鈴木誠也目前在熱身賽出賽6場，累積14打數敲出2安打，打擊率1成43，亮點是2安都是全壘打。

賽後日媒提問他的赴美心境，鈴木誠也表示對於新環境已經越來越適應，感覺就和平常的比賽一樣，或許正式球季開打後感覺又會不同，所以現在更要打好底，也要避免受傷。

至於「相信自己」這類的信念，他笑答：「我從來沒想過這些，我打的只是普通的野球，有很多大聯盟選手，像是（鈴木）一朗桑、（大谷）翔平，聽過他們很多至理名言，我沒有這種東西，我覺得他們都很了不起，怎麼會有那樣的想法呢？我覺得我還有很多要學習的，所以不要問我啦！」