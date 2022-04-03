MLB／不只狄葛隆有傷情 大都會「加碼」薛則右大腿緊繃

大都會隊昨天才宣布狄葛隆（Jacob deGrom）因右肩發炎暫停投球，今天再「加碼」，薛則（Max Scherzer）因右大腿緊繃，今天的隊內賽取消登板，有沒有機會趕上開幕系列賽？他說：「不好說」。

大都會去年12月以3年1.3億美元的價碼簽下薛則，組成合計5座塞揚的兩大王牌輪值，結果還沒開季，兩人的健康狀態已拉警報。

大都會將在4月8日的開幕戰出戰國民隊，狄葛隆原訂為先發投手，昨天宣布因右肩發炎，預計至少「關機」4周，誰將取代成為開幕戰先發？總教練蕭瓦特（Buck Showalter）無法給出答案，昨天就有美國媒體指出，薛則近幾天也有大腿傷勢。

薛則原本要在今天投隊內賽、表訂7局，最終取消登板計畫，他證實右大腿緊繃，這是他在過去幾年常遇到的狀況，他深信只需要幾天就能痊癒。

至於能否趕上開幕戰或開幕系列賽？薛則回應：「很難說絕對行或絕對不行，現在只能每天觀察，進行治療，盡可能快點回到球場。」

蕭瓦特表示，薛則仍有趕上第1波系列賽、甚至開幕戰的可能性，「我會聽取他的意見，他是非常誠實的人，能夠相信他對自身身體狀況的感覺，。」