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MiLB／陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社 / 亞利桑那2日專電
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣打者陳聖平（圖）去年效力1A隊伍，在春訓期間支援3A比賽上場守二壘。 中央社
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣打者陳聖平（圖）去年效力1A隊伍，在春訓期間支援3A比賽上場守二壘。 中央社

台灣內野手陳聖平去年從小聯盟1A起步，打完生涯第一個職業球季，今年春訓回到美國，受到教練稱讚「好像變了一個人，各方面都看得出來有進步」。

美國職棒競爭激烈，每個大聯盟球星都是從小聯盟一層一層爬上來。中央社記者直擊春訓現場，大聯盟隊伍熱身賽，看台上幾千觀眾注目，旁邊的多個副球場也有小聯盟球隊同步比賽。

記者之前到訪，亞利桑那響尾蛇基地相鄰的幾個場地，分別有2A、3A隊伍迎戰洛磯隊的同等級球隊。去年帶響尾蛇1A維塞利亞生牛皮隊（VisaliaRawhide）的總教練柯林納（Javier Colina）接受訪問，談到他對陳聖平的觀察，分享美職體系的基層觀點。

「棒球是基本功的較量。」柯林納說，去年是陳聖平進職棒的第一個球季，比賽強度高於他原有的階層，「這很不容易，但這就是養成的過程，球員必須一步一步來，從各個方面練得更強，往下一個階層邁進」。

陳聖平今年21歲，高中畢業就旅美，去年在柯林納的麾下出賽80場，鎮守二壘與游擊，打擊率1成88，敲出6支全壘打。

就帳面數據看，陳聖平仍有進步空間，但柯林納重視的是球員的養成。他說：「這並不代表他不好，相反我認為他做得很好，他向教練團展現自己各方面都持續進步，這一點才是關鍵。」

去年球季天天相處，柯林納在春訓基地看到陳聖平收假回來，感受到他在休季期間的用心，「他看起來變得更成熟，打擊、守備都有進步，好像變了一個人」。

陳聖平接受中央社訪問時坦言第一年經歷完整球季，確實遇到不少的挑戰，經歷一段時間的低潮，有了第一年球季的經驗，面對今年球季自己更有把握。

陳聖平回顧去年球季，提到低潮的時候一度不知道怎麼調整，處於低迷狀態。有了去年經驗，他從春訓備戰開始，更懂得做好準備；球季中遇到低潮時，也能藉著訓練、與教練討論，更快找到解決的方法、發揮正常的水準。

春訓期間，陳聖平加強擊球策略。「去年打擊容易揮到壞球、放過好打的球」，現在他多觀察投手配球，瞭解壘上有跑者時對方策略如何改變，讓自己進入打擊區的時候更有把握。

柯林納點出小聯盟重點在基本功，陳聖平也分享他從1A跳級支援3A球隊時的觀察。他認為3A球員表現出來的技術就是「穩」，守備都不會有一些不必要的瑕疵，這個經驗也讓他知道如何加強自己，往下一個層級邁進。

效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣打者陳聖平（圖）說，今年春訓加強打擊策略，研究對方投手配球。 中央社
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣打者陳聖平（圖）說，今年春訓加強打擊策略，研究對方投手配球。 中央社

效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣打者陳聖（圖）談本季展望，希望今年各方面都更進步。 中央社
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣打者陳聖（圖）談本季展望，希望今年各方面都更進步。 中央社

效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣打者陳聖平（圖）在春訓期間支援3A球隊比賽。 中央社
效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣打者陳聖平（圖）在春訓期間支援3A球隊比賽。 中央社

陳聖平 小聯盟

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