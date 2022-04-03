MLB／為了2個年輕人把8億元放水流 天使總管：為了贏

天使隊外野手厄普頓（Justin Upton）本季年薪還高達2800萬美元（約台幣8億），現在球團果斷放手，今天宣布將他指定讓渡，接下來若無球隊有意交易，這筆薪資將由天使照付，總管梅納西（Perry Minasian）解釋這筆不惜荷包破洞的作為，「我們試著要贏球，我們希望能打造贏得最多比賽的最佳陣容。」

天使去年在5月釋出合約還有1年的普荷斯（Albert Pujols），今年再度早早選擇與溢價老將分道揚鑣，儘管厄普頓在今年春訓有打擊率3成33、3轟的佳績，球團仍決定丟掉這位34歲老將。

梅納西直指，關鍵原因就是歐戴爾（Jo Adell）和馬許（Brandon Marsh）需要出賽空間，「我想大家都有看到歐戴爾在今年春訓的表現，在攻守兩端都令人印象深刻，馬許也是一樣，兩人的守備、運動能力、帶給球隊的能量，是我們在過去所沒有的。」

梅納西表示，「為了這支球隊好，你必須有更深的戰力，我們想了很多、也聊了很多，我們感覺歐戴爾、馬許確實適合這支球隊，他們兩人也準備好了，」

總教練麥登（Joe Maddon）指出，厄普頓今年春訓確實表現很好，但現實是，「我們有兩個年輕人正在崛起，這是萬物的自然規律，一直以來也是如此運作。」

厄普頓生涯4度入選明星賽，握有3座銀棒獎，他在2018年與天使簽下5年1.06億美元合約，今年是合約最後一年，年薪高達2800萬美元，若有球隊願意交易，就必須承接這筆薪資支出，恐怕機會不高，天使的2800萬美元難逃放水流，梅納西不在意，聲稱這一切作為目標是為了贏更多比賽。