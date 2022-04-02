MLB／去年榜上沒名 大谷翔平空降百大球員擠下「神鱒」

MLB Network例行在球季開打前公布新球季百大球員，今年的前兩名都由天使隊包辦，去年未入榜的大谷翔平「空降」第1，將已連續多年的榜首「神鱒」楚奧特（Mike Trout）擠落第2位。

大谷2020年僅投2場「核爆」，隨後因右肘傷勢關機，擔任野手也只有慘兮兮的打擊率1成9，因此去年在季前的百大球星未上榜，結果他在投、打兩端都繳出頂尖成績，今年直接竄上第一名。

文中解釋得很理直氣壯：「你要怎麼跟一個整體攻擊指數0.965、46轟、26盗，同時還有防禦率3.18、23場先發的人比？大谷去年拿下美聯年度MVP，這是他排在第1名的理由，上一次有人辦到像他這樣的成就是何時？你必須回溯到1919年貝比魯斯（Babe Ruth）。」

楚奧特去年因傷只出賽36場，被大谷擠出榜首位置，但反過來說僅出賽36場的他，卻仍在榜上高居第2，仍反映出他長年保持在MVP競爭中的穩定戰力。

第3名為教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），他因手腕骨折，今年已確定開季先躺傷兵名單；第4名為國民隊索托（Juan Soto），第5名為費城人隊哈波（Bryce Harper），道奇隊貝茲（Mookie Betts）從去年的第2滑落第6。

撇開大谷，第7名出現第一位純投手，大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）去年排名第3，近年傷勢頻傳在榜單上下滑；去年也未上榜的藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則落腳第8名。