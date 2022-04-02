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MLB／雙翔會！大谷太常上電視 秋山翔吾感覺常看他的臉
天使與紅人隊的熱身賽今天有「雙翔會」，大谷翔平賽前主動跑到秋山翔吾身邊，加上各自的翻譯，4人聊了一陣子，秋山笑說常在電視上看到大谷的臉，所以沒有感覺好久不見。
天使今天以7：6擊敗紅人，大谷擔任第2棒，3打數敲出1安打是出現在首局的三壘打，隨後也靠瑞登（Anthony Rendon）的二壘打，幫天使跑回第1分；秋山則是擔任第1棒、左外野手，5打數敲出1安打。
秋山2020年以3年2100萬美元在紅人展開旅美生涯，當時就曾在熱身賽碰到大谷，時隔2年再次碰面，「雙翔」賽前寒暄問暖，也成日本媒體熱烈捕捉的鏡頭。
秋山表示，大谷朝自己跑了過來，雖然已經好一陣子沒有見面，「但我常在電視上看到大谷的臉，所以感覺也沒那麼久，倒是真的很久沒講到話了。」他也提到，大谷現在在全美被廣泛認知，吸引了許多關注視線，對於他們其他日本選手來說也是刺激，希望自己可以做得更好。
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