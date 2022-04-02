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MLB／「知小聯盟打球苦」 筒香嘉智暖送球具、鄭宗哲想看齊

聯合新聞網 / 綜合報導
筒香嘉智。 美聯社
筒香嘉智。 美聯社

年僅20歲的旅美台灣好手鄭宗哲今天被叫上大聯盟支援熱身賽，他在9局下打出驚天一擊追平比分的3分砲，幫助球隊以6：6逼和藍鳥。賽後他開心地在IG分享日籍重砲筒香嘉智大方贈送他許多球具，還表示有任何問題都能問他，令鄭宗哲非常感動。

鄭宗哲在大聯盟層級的第1場出賽，就用全壘打為自己下註解，今天也度過收穫滿滿的一天，他的IG分享今天支援大聯盟遇到日籍選手筒香嘉智，「他非常照顧在海盜的球員，他告訴我他了解在小聯盟打球的辛苦，他知道在小聯盟缺裝備的感覺，所以他分享了很多裝備給我，也告訴我有任何問題都能請教他，非常的感謝。」在國外受到球團、同儕的照顧，他對此保持感激，「未來有能力我也會這麼做。」

筒香嘉智在2019年加盟光芒，隔年在大聯盟繳出單季8轟，但打擊率僅.197。去年陷入低潮的他相繼被光芒、道奇釋出，不過，他來到海盜後大放異彩，出賽43場敲出8轟，其中僅用42打數就達成7轟，是海盜隊史最快，最終，他也獲得一年合約肯定。

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