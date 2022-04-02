MLB／添補勇士挖牆角的空缺 道奇簽下明星終結者金布洛爾

趕在開季前，道奇以外野手波拉克（A.J. Pollock）向白襪換來入選過8屆全明星賽的終結者金布洛爾（Craig Kimbrel），補足簡森（Kenley Jansen）轉投勇士的遺憾。

前道奇隊守護神簡森上月以1年1600萬美元（約新台幣4億5890萬元）改披勇士隊戰袍，為了添補後援投手的空缺，道奇找來上季效力於白襪和小熊的王牌終結者金布洛爾，並送出去年單季21轟的明星外野手波拉克。

上季有21轟的外野手波拉克成為交易籌碼被道奇送到白襪。 法新社

金布洛爾的職棒生涯從勇士發跡，他在2010年登上大聯盟，因其優異的三振能力，隔年成為球隊的終結者，這一年他出賽79場，繳出4勝3敗、防禦率2.10、有46次救援成功，超穩健表現讓他他一舉摘下該年的國聯救援王、新人王寶座，同時入選全明星賽。

而後金布洛爾雖輾轉效力教士、紅襪、小熊，但身手一直都維持得不錯。然而，去年季中他轉戰白襪，出賽24場防禦率高達5.09，也讓白襪季後選擇將它擺上交易台。綜觀他至今12年生涯，8度入選全明星賽、摘下4座救援王，防禦率2.18、送出1026次三振，372次救援成功更是大聯盟史上第九。如今道奇添得這一名猛將，再為後援戰力增添保險。