快訊

事故現場旁燒電線被控滅證 東南水泥老總喊冤：誤會太大了

桌球／證實林昀儒採檢陽性 桌協秘書長：身體狀況正常

MLB／添補勇士挖牆角的空缺 道奇簽下明星終結者金布洛爾

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇從白襪換來知名終結者金布洛爾，補上簡森離隊空缺。 歐新社
道奇從白襪換來知名終結者金布洛爾，補上簡森離隊空缺。 歐新社

趕在開季前，道奇以外野手波拉克（A.J. Pollock）向白襪換來入選過8屆全明星賽的終結者金布洛爾（Craig Kimbrel），補足簡森（Kenley Jansen）轉投勇士的遺憾。

前道奇隊守護神簡森上月以1年1600萬美元（約新台幣4億5890萬元）改披勇士隊戰袍，為了添補後援投手的空缺，道奇找來上季效力於白襪和小熊的王牌終結者金布洛爾，並送出去年單季21轟的明星外野手波拉克。

上季有21轟的外野手波拉克成為交易籌碼被道奇送到白襪。 法新社
上季有21轟的外野手波拉克成為交易籌碼被道奇送到白襪。 法新社

金布洛爾的職棒生涯從勇士發跡，他在2010年登上大聯盟，因其優異的三振能力，隔年成為球隊的終結者，這一年他出賽79場，繳出4勝3敗、防禦率2.10、有46次救援成功，超穩健表現讓他他一舉摘下該年的國聯救援王、新人王寶座，同時入選全明星賽。

而後金布洛爾雖輾轉效力教士、紅襪、小熊，但身手一直都維持得不錯。然而，去年季中他轉戰白襪，出賽24場防禦率高達5.09，也讓白襪季後選擇將它擺上交易台。綜觀他至今12年生涯，8度入選全明星賽、摘下4座救援王，防禦率2.18、送出1026次三振，372次救援成功更是大聯盟史上第九。如今道奇添得這一名猛將，再為後援戰力增添保險。

相關新聞

MLB／添補勇士挖牆角的空缺 道奇簽下明星終結者金布洛爾

趕在開季前，道奇以外野手波拉克（A.J. Pollock）向白襪換來入選過8屆全明星賽的終結者金布洛爾（Craig Kimbrel），補足簡森（Kenley Jansen）轉投勇士的遺憾。

MLB／讓他升！鄭宗哲支援大聯盟 生涯首戰竟轟出3分砲

旅美資歷僅1季、層級新人聯盟，20歲的台灣內野手鄭宗哲今天在大聯盟熱身賽轟出驚嘆號，9局下敲出追平三分砲，幫助海盜隊以6...

MLB／唯一對手是健康 狄葛隆右肩拉警報「關機」4周

大都會隊強投狄葛隆（Jacob deGrom）的最大對手，終究還是健康，今天球團宣布他因右肩胛骨有壓力反應，導致肩膀發炎...

MLB／「知小聯盟打球苦」 筒香嘉智暖送球具、鄭宗哲想看齊

年僅20歲的旅美台灣好手鄭宗哲今天被叫上大聯盟支援熱身賽，他在9局下打出驚天一擊追平比分的3分砲，幫助球隊以6：6逼和藍鳥。賽後他開心地在IG分享日籍重砲筒香嘉智大方贈送他許多球具，還表示有任何問題都能問他，令鄭宗哲非常感動。

MLB／紅雀火球男減速降載 102哩球速+18吋位移成自然現象

紅雀隊25歲投手希克斯（Jordan Hicks）進行「減速降載」作業，昨天以102哩的球速加上18吋的位移引起熱議，他...

MLB／大谷條款上路 翔平更加積極

8日就要為天使隊扛起開幕戰，大谷翔平在昨天的春訓最後登板飆速99哩，先發投3.1局，完成表訂用球數，他說：「最重要的是，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。