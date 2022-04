MLB／紅雀火球男減速降載 102哩球速+18吋位移成自然現象

紅雀隊25歲投手希克斯(Jordan Hicks)進行「減速降載」作業,昨天以102哩的球速加上18吋的位移引起熱議,他透露經歷過去幾年傷情後,他已把飆速留在2019年,「我現在感覺100到101哩對我而言才是自然。」

希克斯在今年春訓的2場出賽,2.1局送出4K,引起話題的是昨天5局下面對馬林魚隊奇斯霍姆(Jazz Chisholm)的打席,最後是一顆一路向外、向下掉到好球帶外的102哩伸卡,造成打者擦棒被捕吞K,102哩的球速卻帶有18吋的位移,被喻根本是「作弊碼」。

This is 102mph with 18 inches of run looks like.

Jordan Hicks is a cheat code. 😲 pic.twitter.com/VoHHfWc25I