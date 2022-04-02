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MLB／紅雀火球男減速降載 102哩球速+18吋位移成自然現象

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
紅雀火球男希克斯熱身賽一顆102哩的球速加上18吋的位移引起熱議， 路透社
紅雀火球男希克斯熱身賽一顆102哩的球速加上18吋的位移引起熱議， 路透社

紅雀隊25歲投手希克斯（Jordan Hicks）進行「減速降載」作業，昨天以102哩的球速加上18吋的位移引起熱議，他透露經歷過去幾年傷情後，他已把飆速留在2019年，「我現在感覺100到101哩對我而言才是自然。」

希克斯在今年春訓的2場出賽，2.1局送出4K，引起話題的是昨天5局下面對馬林魚隊奇斯霍姆（Jazz Chisholm）的打席，最後是一顆一路向外、向下掉到好球帶外的102哩伸卡，造成打者擦棒被捕吞K，102哩的球速卻帶有18吋的位移，被喻根本是「作弊碼」。

希克斯2018年以新生代「火球男」之姿上大聯盟，同一年5月投出105.1哩，與洋基隊查普曼（Aroldis Chapman）共同保有大聯盟最快球速紀錄，但他在隔年就進行TJ韌帶置換手術，2020年賽季缺席，去年也因右肘發炎進入傷兵名單，「降速」成為希克斯不得不面對的現實。

「我已經把那些都留在2019年了，」希克斯表示，順應場上情勢，他還是可以投到103到105哩，「像是一三壘有人、無人出局，需要三振時，我還是有那樣的球速，但我感覺100到101哩對我來說比較自然，那是我可以輕而易舉達到的球速。」

紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）注意到了他的改變，「他現在更能掌控局面，即便在球與球之間，他能掌握自己的節奏、主宰當下，任何事都不會令他急躁，如果他能慢下來，他會更得心應手，那也是我們所樂見的。」

紅雀投手教練麥道斯（Mike Maddux）認為，能投出好的球路才是投手生存之路，而非取決於球速多少，「他擁有特別的手臂，可以投出別人投不出的直球，很多人可以投出很快的4縫線，但沒有人的2縫線能擁有像他那樣的位移，他真的是異類。」

球速 希克 紅雀

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