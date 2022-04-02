MLB／唯一對手是健康 狄葛隆右肩拉警報「關機」4周

大都會隊強投狄葛隆（Jacob deGrom）的最大對手，終究還是健康，今天球團宣布他因右肩胛骨有壓力反應，導致肩膀發炎，將停止投球至少4周。豪華組軍的前兩號先發在季前先少了1張Ace，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）老神在在，「天又沒垮下來，只是下雨而已。」

狄葛隆昨天經防護員發現右肩緊繃，進行MRI核磁共振檢查，結果在今天出爐，他的右肩胛骨有壓力反應導致發炎，必須「關機」至少4周，也有醫界評估6周跑不掉，球團不願預測他的歸期，

大都會總經理艾普勒（Billy Eppler）表示，「他很失望，我們也都很失望，我們此刻都是這樣的情緒，我們沒有人不受影響。」

狄葛隆在報到春訓時曾聲稱自己100%健康，前兩場出賽投完後也表態健康無虞，卻在表訂春訓的最後1場登板前拉警報，艾普勒拒絕評論縮水的春訓日程是否對狄葛隆的傷勢造成影響，「我們希望開幕戰狄葛隆能上場嗎？當然，這是絕對的，但我們都理解這是我們現在必須挺過的關卡，我們會找出辦法、繼續前進。」

狄葛隆去年就兩度進入傷兵名單，因右肘及右臂傷勢缺賽整個下半季，最終整季出賽15場，取得7勝2敗、防禦率1.08，當他健康在場上時，就是鬼神般的存在。

大都會的開幕戰為4月8日遭遇國民隊，狄葛隆原訂要為大都會扛起此戰，現在確定必須換人，外界認為薛則（Max Scherzer）是頂替的不二人選，但艾普勒、蕭瓦特都不願在此時證實。

消息指出，薛則目前也有大腿不適的狀況，但狀況輕微，他仍會按照計畫在明天投隊內賽。