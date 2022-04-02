MLB／讓他升！鄭宗哲支援大聯盟 生涯首戰竟轟出3分砲

旅美資歷僅1季、層級新人聯盟，20歲的台灣內野手鄭宗哲今天在大聯盟熱身賽轟出驚嘆號，9局下敲出追平三分砲，幫助海盜隊以6：6逼和藍鳥隊，生涯首度在大聯盟層級留下出賽紀錄，就是一發全壘打。

鄭宗哲2019年以簽約金38萬美元與海盜隊簽約，因疫情延後到去年才展開旅美賽季，在新人聯盟出賽38場，繳出打擊率3成11、4轟，球季結束後在球團安排下赴哥倫比亞聯盟繼續練功，隨巴蘭基亞鱷魚隊一起打進加勒比海大戰並奪冠，這項資歷已是台灣第一人。

冬天不懈的努力，如今已在春訓階段現蹤跡，鄭宗哲前往大聯盟支援熱身賽，今天在7局上替補上場，接替二壘、第5棒。

鄭宗哲的第1打席敲出投手正面滾地球出局，第2打席在在9局下、球隊落後3分時上場，一、二壘有人，鄭宗哲在球數1好2壞時，鎖定偏高的93.4哩四縫線直球出棒，轟向中外野出牆，一棒幫海盜追平。

鄭宗哲在大聯盟層級的第1場出賽，就用全壘打為自己下註解，今天也度過收穫滿滿的一天，他的IG分享今天支援大聯盟遇到日籍選手筒香嘉智，「他非常照顧在海盜的球員，他告訴我他了解在小聯盟打球的辛苦，他知道在小聯盟缺裝備的感覺，所以他分享了很多裝備給我，也告訴我有任何問題都能請教他，非常的感謝。」在國外受到球團、同儕的照顧，他對此保持感激，「未來有能力我也會這麼做。」