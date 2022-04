MLB／大谷翔平手滑掉球好慌張 前大聯盟投手：新武器？

大谷翔平今天進行開幕戰前的最後登板,先發3.1局失3分(責失2分),最快球速99裡,可愛的是有一幕大谷沒拿穩球掉了下來,追球的手腳寫滿了慌張,前大聯盟投手、教練豪斯(Tom House)笑說,大谷的2022年新武器球提前曝光了。

天使今天以10:5擊敗釀酒人隊,大谷共用65球,投3.1局被敲2安打、失3分(責失2分),有4次三振、3次保送,最快球速99哩,總教練麥登(Joe Maddon)對他的球速也看了很滿意,認為相比去年春訓狀況更好。

美國棒球網紅、「投球忍者(Pitching Ninja)」弗萊曼(Rob Friedman)專門剪輯投手最殺球路,大谷此役的投球,以一顆走後門的滑球本壘視角獲得最多討論,豪斯回應:「根據本星球的法律,這一球是違法的。」

另一支影片則寫著「大谷在這一球下墜幅度太扯」,影片中大谷沒拿穩的球,從手中掉了出來,驚慌的左手在空氣中揮舞著,急急忙忙下丘撿球。

Shohei Ohtani getting some serious drop on this. pic.twitter.com/TWOSvpi0V0