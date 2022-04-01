MiLB／鄧愷威驚人三振功力解密 改掉拖拖拉拉小動作

棒球比賽中投手主導節奏，這個簡單的事實，卻是旅美投手鄧愷威去年最深刻的領悟。他改掉猶豫不決的小動作，締造6局13次三振的個人新高，獲選聯盟單週最佳投手。

6局18個出局數，鄧愷威當時三振13人次。比賽發生在去年9月9日小聯盟球季尾聲，舊金山巨人高階1A的台灣投手鄧愷威運用曲球、滑球、變速球，搭配下沉尾勁的快速球玩弄打者，繳出生涯最多三振的一戰。

三振向來是鄧愷威的拿手好戲，他去年在高階1A先發21場投95.2局，賞給對手142次三振。換算數據，他平均每9局可以K掉13名打者以上。

在巨人隊的春訓基地，23歲的鄧愷威接受中央社專訪，談到去年球季一開始起步不順遂，「怎麼投，怎麼被打」，經過與投手教練討論後，針對投球的節奏來調整，收到驚人成效。

不只那場6局13K的比賽，鄧愷威7月14日也有一場6局10K，因此獲選為高階1A西北聯盟的單週最佳投手，名字登在小聯盟官網，提到「來自台灣台中的右投手」。

鄧愷威解釋，以往投球時，從捕手接到回傳球之後，他習慣退出投手板，摸摸帽子、摸摸球，花一點時間才會踏上投手板，看捕手的暗號。但他跟教練討論發現，因為這些小動作，讓他投球的時候「不自覺多想了一下」。

效力舊金山巨人隊小聯盟的台灣投手鄧愷威談到能在場上維持高三振率，歸功於教練傳授給他一套研究打者的方法。 中央社

他發現，改掉拖拖拉拉的習慣後，投球節奏更明快，不再猶豫，不會有時間想太多，「投起球來變成是很自然的身體反應」。

鄧愷威擁有95英里（153公里）的優勢球速，快速球帶有下沉尾勁，搭配曲球、滑球、變速球等武器迷惑打者。球技上頗能主宰場面，但他透露旅美4年多以來一直在投球以外的其他層面精進自己。

除了投球節奏，鄧愷威強調比賽之前的功課，他笑說：「這是被逼出來的。」

鄧愷威回憶，4年前初來乍到美職，在最低階層的新人聯盟，發現自己投球不是大好就是大壞，無法保持每一場穩定。他與當時的翻譯許人傑討論後，在雙城小聯盟的投手教練瓦斯蓋茲（Virgil Vasquez）身上找到答案。

瓦斯蓋茲教給鄧愷威一套方法，到現在一直受用，他認為自己是靠著這套方法，才能在場上維持高三振率。

鄧愷威會在每場比賽前，事先調出對方每一棒打者的影片，從不同角度觀察打者揮棒，在筆記本寫下配球方式。比賽進行中，對決完1到9棒一輪之後，他會根據教練紀錄的資料，重新思考第二輪怎麼面對打者。

效力舊金山巨人隊小聯盟的台灣投手鄧愷威談到去年球季投球節奏更明快，收到成效。 中央社

鄧愷威帶著計畫上場投球，臨戰再依對方的應對方式來調整。打者第二次面對他時，又要應付完全不一樣的配球。他說：「對打者瞭解透徹，讓投球更有信心，感覺就像：我投什麼你都打不到。」

事前做好準備，上場果斷投球，在小聯盟一步一步進化的鄧愷威還學到「相信自己」這件事必須貫徹在投手的心底。

鄧愷威曾有一場比賽慘遭對手猛攻，陷入「怎麼投，怎麼被打」的窘境，下場之後他向投手教練求助，教練告訴他：「你三振了他們7個打者，你確定他們真的打得好嗎？」

當時他覺得，對手球隊因為經常交手，熟悉他的球路，「他們知道我的球會怎麼跑」。教練告訴他，帶著這種想法投球，結果當然不好，「當你開始懷疑自己的時候，投球就會很猶豫，想著這一顆投出去會被打嗎？結果一定會被打」。

鄧愷威說，以往遇到這一類狀況時很容易鑽牛角尖，懷疑自己的投球動作出了問題，但經過教練與科學儀器的幫助，他明白「問題不是出在我的身體，問題出在我的想法」。調整心態、加快節奏之後，去年球季後半段漸入佳境，大秀三振功力。