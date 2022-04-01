快訊

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

直播／本土新增確診破百！今+104例、境外移入+132例 無死亡個案

MiLB／鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社 / 亞利桑那31日專電
效力舊金山巨人隊小聯盟的台灣投手鄧愷威最快球速153公里，帶有類似伸卡球的下沉尾勁，搭配曲球、滑球、變速球等武器，擁有每9局13K的高三振率。 中央社
效力舊金山巨人隊小聯盟的台灣投手鄧愷威最快球速153公里，帶有類似伸卡球的下沉尾勁，搭配曲球、滑球、變速球等武器，擁有每9局13K的高三振率。 中央社

23歲台灣投手鄧愷威受到球探看好，有機會成為下一個登上大聯盟的台灣人。中央社專訪舊金山巨人隊農場投手總監，他談到鄧愷威3種變化球轉速優異，經常三振打者。

鄧愷威效力巨人隊小聯盟，去年在高階1A擔任先發投手，21場先發戰績5勝6敗，防禦率4.33。最突出的是他三振數據，在95.2局當中賞給對手142次三振，統計平均每9局有13K，9月9日締造個人新高6局13K紀錄。

美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手總監萊爾談到台灣投手鄧愷威的優勢與機會。 中央社
美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手總監萊爾談到台灣投手鄧愷威的優勢與機會。 中央社

主掌巨人隊4個層級小聯盟球隊投手部門的總協調人萊爾（Justin Lehr）日前在春訓基地觀看鄧愷威比賽，接受中央社訪問。

萊爾首先稱讚鄧愷威的人格特質：「他是一個隨時做好準備、非常勤奮向上的球員。」

鄧愷威擁有95英里（約153公里）上乘球速，帶有伸卡的下沉尾勁，不過萊爾指出，變化球才是鄧愷威最大的優勢，「他的曲球、滑球、卡特球這3種變化球都非常犀利，旋轉速度很夠，這也是他能投出很多三振的原因。」

美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手鄧愷威受到球探看好，有機會成為下一個登上大聯盟的台灣投手。 中央社
美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手鄧愷威受到球探看好，有機會成為下一個登上大聯盟的台灣投手。 中央社

鄧愷威透露，教練團曾經分析，他的投球型態類似日本投手達比修有、費城人投手諾拉（AaronNola），交互運用多種變化球與打者周旋，他把這兩名大聯盟投手當做自己精進的目標。

萊爾分析，鄧愷威是一個年輕投手，距離登上大聯盟還有一些進步空間，決定他能不能邁向更高層級的關鍵在於養成「能夠穩定投出好球的能力、在球數上占有優勢的能力」。

效力舊金山巨人隊小聯盟的台灣投手鄧愷威接受談到投手教練指導他，在場上必須建立自信，不能有任何一絲懷疑自己的想法。 中央社
效力舊金山巨人隊小聯盟的台灣投手鄧愷威接受談到投手教練指導他，在場上必須建立自信，不能有任何一絲懷疑自己的想法。 中央社

鄧愷威 大聯盟 巨人

延伸閱讀

中職／連任不容易 開幕戰投手確定大洗牌

MLB／「大谷條款」正式上架 本人認為大谷和翔平都受惠

MiLB／火球男林暉盛穿道奇16號飆速 大方揭投球策略

MiLB／黃暐傑流浪冬盟悟得新境界 一心重返大聯盟

相關新聞

MLB／張育成連5場敲安 守備還有美技演出

守護者隊今天以2：3輸給水手隊，不過台灣好手張育成好手感延續，春訓連續5場敲安，打擊率剛好4成整，守備上也有美技演出。

MLB／大谷翔平手滑掉球好慌張 前大聯盟投手：新武器？

大谷翔平今天進行開幕戰前的最後登板，先發3.1局失3分（責失2分），最快球速99裡，可愛的是有一幕大谷沒拿穩球掉了下來，...

MiLB／鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

23歲台灣投手鄧愷威受到球探看好，有機會成為下一個登上大聯盟的台灣人。中央社專訪舊金山巨人隊農場投手總監，他談到鄧愷威3...

MLB／聽到前一冠是2009年就火大 凱許曼：要不是有人作弊…

洋基隊的前一冠已經遠在2009年，但這樣的話，千萬別讓洋基總管凱許曼（Brian Cashman）聽見，他直言：「每當聽...

MLB／「大谷條款」正式上架 本人認為大谷和翔平都受惠

大聯盟、球員工會今天正式公告「大谷條款」實行細則，大谷翔平將實現規則定義之下的「一人分飾兩角」，他今天也對此表示，這不管...

MLB／連2年扛開幕戰先發 達比修有：專注投球

美國職棒教士隊點名達比修有擔任開幕戰先發投手，4月8日將在客場登板迎戰響尾蛇隊，這是達比修有連續兩年、個人第三次獲得這項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。