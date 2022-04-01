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MLB／聽到前一冠是2009年就火大 凱許曼：要不是有人作弊…

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊的前一冠已經遠在2009年，但總管凱許曼只要聽到這句話就火大。 美聯社
洋基隊的前一冠已經遠在2009年，但總管凱許曼只要聽到這句話就火大。 美聯社

洋基隊的前一冠已經遠在2009年，但這樣的話，千萬別讓洋基總管凱許曼（Brian Cashman）聽見，他直言：「每當聽到我們從2009年後就沒拿過冠軍，我都覺得被冒犯，唯一阻擋我們的是一件違法且駭人聽聞的事。」他指的當然是2017年太空人違規竊取暗號事件。

洋基近12年共9度進入季後賽，全數爭冠失利，且沒再打過世界大賽，12年的冠軍乾旱期聽起來不算寂寥，但放在輝煌的洋基隊史已是第二漫長，僅次於1903年落腳紐約後，直到1923年拿到隊史第一冠的草創期。

談到久未奪冠的洋基，凱許曼顯然還心有不甘，「我的感覺就像是，我們做對了每一件事，選秀、交易、養成、簽約都做得很好，唯一搞砸的是，我們輸給了作弊。」

洋基2017年以外卡進入季後賽，先在驟死賽擊敗雙城隊，分區系列賽面對印地安人隊，從0勝2敗的絕境下連拿3場進入美聯冠軍賽，球隊氣勢絕佳，連同美聯冠軍賽在內，洋基這一年季後賽在主場的6場比賽全贏，但最終結局是第6、7戰都兵敗休士頓，眼睜睜看著太空人進入世界大賽、奪得隊史首冠。

凱許曼說：「我們打造了一支絕對足以進入世界大賽的球隊，如果不是發生了某些事，我們已經是一支曾打過世界大賽的球隊。」

「我無法斷言我們會擊敗道奇，但我們有絕對的自信，如果不是那些非法手段，那支球隊（太空人）根本贏不了我們。」凱許曼坦言，他知道人們不喜歡聽到這種說法，「但這對我來說是真實感受，對我們來說都是。」

洋基 世界大賽 雙城

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