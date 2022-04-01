MLB／「大谷條款」正式上架 本人認為大谷和翔平都受惠

大聯盟、球員工會今天正式公告「大谷條款」實行細則，大谷翔平將實現規則定義之下的「一人分飾兩角」，他今天也對此表示，這不管對他的打擊、投球都會帶來正面幫助。

本季採用全面指定打擊（DH）制，為讓投手打擊增添彈性調度空間而衍生相關條款，由於大谷將是影響最大且可能是唯一適用，因此被稱作「大谷條款」，今天相關細則正式公開。

根據規則Rule 5.11(a)，先發打線中的投手、指定打擊將被視為兩個人，若先發投手被換下，DH仍能續留場上，若是決定先換DH，先發投手仍能繼續投球，但僅限先發打線適用，球隊無法以另一位二刀流選手同時接替兩個位置。

受惠全面指定打擊及大谷條款，大谷本季預計將會比去年增加30到40打席，他也對此很期待，「這真的很棒，不管以打者或投手來看，我都可以更主動攻擊，不必去顧慮到比賽後段。」

大谷今天在熱身賽的登板就適用「大谷條款」，他在投球退場後，並未馬上消失在先發打序中，而是以DH的名義續留打線上，直到5局天使啟用代打後才正式退場。