MLB／連2年扛開幕戰先發 達比修有：專注投球

美國職棒教士隊點名達比修有擔任開幕戰先發投手，4月8日將在客場登板迎戰響尾蛇隊，這是達比修有連續兩年、個人第三次獲得這項殊榮，達比修有表示：「我不會太衝動，一個人一個人專注去投就好。」

梅爾文（Bob Melvin）表示，決定讓達比修有擔任開幕戰先發並不困難，困難的地方是，馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）去年同樣表現傑出，「但他也會獲得該有的榮耀」。

大聯盟官網推測，馬斯葛洛夫有可能排在第三號先發，讓他有更多時間拉長局數，而且也可以在4月15日的主場開幕戰登板先發。

達比修有去年球季先發30場，拿下8勝11敗、防禦率4.22，上半季表現好很多，防禦率僅2.44，是下半季受到傷勢影響，6.16的防禦率拉低水準。

達比修有表示，不用擔心傷勢，休賽季期間在球隊防護員幫助下，自己已經恢復得很好。春訓數據上也是如此，達比修有2場先發共7局，防禦率僅1.29。

梅爾文對於達比修有的狀況很放心，「他知道怎麼讓自己變得更好，懂得如何利用球的轉速，如果有可能的話，他一直都想要增加球種，或者至少修改現有的球種，他真的對於專研投球很有動力。」