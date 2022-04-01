MLB／大谷翔平飆99哩瞄準開幕戰 有比用球數更在意的事

「大谷條款」上架首日，天使隊「二刀流」大谷翔平在春訓的最後登板「解鎖」雙刀，今天擔任先發投手、第一棒，先發投3.2局、失3分，最快球速99哩，大谷表示，「最重要的是，我順利完成在春訓的最後一次投球出賽，一切都進展順利，接下來也會盡全力準備開季。」

天使今天以10：5擊敗釀酒人隊，大谷共用65球，投3.2局被敲2安打、失3分（責失2分），有4次三振、3次保送，最快球速99哩，總教練麥登（Joe Maddon）對他的球速也看了很滿意。

大谷在首局就失血，先是因安打、保送讓前兩棒上壘，兩出局後，亞當斯（Willy Adames）敲出二壘打、帶有2分打點，第2、3局都是三上三下，第4局兩次保送後，大谷結束今天投球任務。

根據教練團規畫，大谷在開幕戰的用球數將在90球左右，大谷對此表示，「我不知道總教練的規畫，但我自己的想法是，在記分板上多放上幾個『0』，會比我的用球數更重要。」

「打者翔平」3打數有1安打、1分打點，第2局在三壘有人時的二壘方向滾地球帶有1分打點，幫助天使超前為3：2，第4局敲出右外野方向平飛安打。

大聯盟今天正式宣布「大谷條款」細則，此役也是實施首日，大谷在投球退場後，並未馬上消失在先發打序中，而是以指定打擊的名義續留打線上，直到5局天使啟用代打後才正式退場。