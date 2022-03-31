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MiLB／火球男林暉盛穿道奇16號飆速 大方揭投球策略

中央社 / 亞利桑那31日專電
道奇隊投手林暉盛。 擷圖自畫面
道奇隊投手林暉盛。 擷圖自畫面

23歲的台灣新生代投手林暉盛本季身穿道奇16號球衣，參加美國職棒小聯盟春訓，飆出95英里（153公里）球速，受訪時揭露他用來捉弄打者的投球策略。

林暉盛2019年加盟洛杉磯道奇，去年從新人聯盟升上1A。道奇向來與台灣淵源深厚，陳金鋒、郭泓志、胡金龍、曹錦輝都曾穿藍白戰袍站上大聯盟。林暉盛是最新一代的道奇台將，也是道奇體系歷來第8名台灣球員。

林暉盛大聯盟之路剛起步，去年季中從最低階的新人聯盟往上爬一階，在1A出賽11場中有4場先發，總共投36局被敲39支安打、責失22分，戰績1勝1敗，防禦率5.50。

林暉盛接受中央社訪問，回顧去年球季的表現。他表示1A強度跟新人聯盟很不一樣，投球感覺也不一樣。面對這些更高一階的打者，他最大的收穫是：「必須更專注投每一球，懂得思考如何投球，而不是傻傻一直丟」。

高中時代效力高苑青棒隊，他已飆出152公里的球速，林暉盛在小聯盟春訓熱身賽，施展多種球路與打者周旋，最快球速來到153公里。

林暉盛分享投球策略說：「我會運用不同的球路變化，擾亂打者的節奏，同樣一個軌跡的球路，我會往好球帶的左右兩邊投。二縫線、卡特球搭配直球交互運用。決勝時候拿出指叉球或位置比較刁鑽的卡特球，跟打者輸贏。」

林暉盛表示，春訓的投球目標是延長局數，想辦法用最少的球數投完一局，不刻意要求三振，避免保送，把球投進好球帶，靠著球路交替變化讓打者混淆，無法掌握甜蜜點，製造滾地出局。

林暉盛說：「要讓打者攻擊，不要想讓打者揮空，讓他們打出去，其他就交給守備。」

陽光笑容露出虎牙，林暉盛期許今年球季身體健康，「保持好的能量，讓身體可以一直投球」。避免受傷才有機會在場上拿出表現給球隊看到，往更高的層級發展。

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