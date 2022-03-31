MiLB／黃暐傑流浪冬盟悟得新境界 一心重返大聯盟

曾在3年前站上最高殿堂大聯盟舞台，台灣投手黃暐傑走過低潮，從多明尼加冬季聯盟再出發，他放下追求完美的心結，逐漸找回巔峰狀態，獲得大聯盟巨人隊春訓邀約。

美國職棒大聯盟春訓3月17日展開，中央社為今年唯一前進現場採訪的台灣媒體。28歲來自台東的右投手黃暐傑是今年大聯盟春訓的唯一台灣投手。舊金山巨人2月以小聯盟合約簽下他，邀請參加大聯盟春訓。

黃暐傑日前接受中央社訪問，談到旅美生涯8年以來歷經高潮也曾跌落低谷，但仍然堅持挑戰大聯盟的心路歷程。

黃暐傑2019年效力德州遊騎兵，季中從小聯盟2A跳級直升大聯盟，成為台灣歷年來第15名大聯盟球員。他擁有一顆具有上竄尾勁的快速直球，搭配曲球、滑球、變速球等武器，獲得教練團的青睞，當季出賽4場，投5.2局。

擁有大聯盟經驗之後，黃暐傑後勢看好，不過2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，小聯盟全面停賽。去年他在台灣自主訓練，歷經受傷復健。

離開美職體系2年，黃暐傑說：「我知道我這樣空白一年，要拿到球隊的合約不容易，只能往多明尼加冬季聯盟爭取機會。」多國冬季聯盟是「棒球浪人」的集散地，許多來台洋將都曾在這裡打球。

黃暐傑在多明尼加的冬季聯盟找回巔峰狀態，投3局無失分，送出5次三振，為自己搶到一張大聯盟春訓的門票，獲得巨人隊小聯盟合約。

黃暐傑向中央社記者表示，歷經球季因疫情而停擺、因傷在台灣復健，幾乎空白一年沒有比賽的情況下，自己很想找到舞台，驗收復健成果，同時朝向大聯盟的目標邁進。

他說，從小打球到現在，目標就是在最高殿堂打球，這次到多明尼加出賽等於是對復健成果的一次驗收，很高興得到巨人隊合約的肯定，希望能夠再度站上大聯盟，證明自己的能耐。

黃暐傑這一趟的多明尼加之旅收穫豐富，重新站上比賽的投手丘，找回往日球威，投球的心態也更成熟。

2019年遊騎兵大聯盟投手教練藍格爾（JulioRangel）正好在冬季聯盟與黃暐傑再度共事。藍格爾看出黃暐傑在投球心態上的轉變。

黃暐傑說：「2019年站上大聯盟的時候，投球太過要求完美，想要投到非常刁鑽的位置，結果得到反效果。太想追求完美的情況下，稍有失誤的話，就會變成壞球，讓自己陷入麻煩。」

「朝向好球帶攻擊」是他在冬季聯盟東山再起的領悟，也是今年春訓專注的課題。他在3月20日於大聯盟熱身賽登場，對辛辛那提紅人投2局失1分，談到本季目標他說只有一個「當然是回到大聯盟」。

黃暐傑暌違2年重登大聯盟春訓，透過電視轉播，在投手丘上以長髮造型亮相，受到台灣球迷注目。在中央社的訪問中，他笑著揭露長髮造型的背後原因：「疫情的關係，已經一年沒有去理髮廳剪頭髮，就這樣留長了，一刀都沒動過。」