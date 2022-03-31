MLB／等了4年 紅人2017選秀榜眼火球男將迎生涯首秀

紅人宣布將2017年選進的大物火球男格林（Hunter Greene）擺進先發輪值，他將於當地時間4月10日作客勇士的比賽迎來大聯盟生涯初登板。

23歲的格林是2017年選秀榜眼，被視為紅人隊頭號新秀的他在2019年接受韌帶置換手術，2020年整季未出賽，康復後的去年賽季在2A、3A分別先發出賽7場、14場，主投106.1局，繳出10勝8敗，防禦率3.30、WHIP值1.18、139K、39次保送的成績。

而熱身賽至今，格林主投3局、送出3K，無保送也無失分。紅人隊今天宣布將他放進開幕名單，預計將在美國時間4月10日的比賽進行生涯首秀。

根據美國媒體報導，格林的速球幾乎都在90英哩以上，甚至能破百英哩，他的武器還有滑球、卡特球、變速球。