MLB／等了4年 紅人2017選秀榜眼火球男將迎生涯首秀

紅人宣布將2017年選進的大物火球男格林(Hunter Greene)擺進先發輪值,他將於當地時間4月10日作客勇士的比賽迎來大聯盟生涯初登板。

23歲的格林是2017年選秀榜眼,被視為紅人隊頭號新秀的他在2019年接受韌帶置換手術,2020年整季未出賽,康復後的去年賽季在2A、3A分別先發出賽7場、14場,主投106.1局,繳出10勝8敗,防禦率3.30、WHIP值1.18、139K、39次保送的成績。

而熱身賽至今,格林主投3局、送出3K,無保送也無失分。紅人隊今天宣布將他放進開幕名單,預計將在美國時間4月10日的比賽進行生涯首秀。

根據美國媒體報導,格林的速球幾乎都在90英哩以上,甚至能破百英哩,他的武器還有滑球、卡特球、變速球。

Welcome to The Show, Hunter Greene!



The Reds' 2017 first-round pick and current No. 1 prospect is scheduled to start and make his major league debut Sunday, April 10 in Atlanta. pic.twitter.com/6yllTK9lZw